الإعلان المرتقب عن النسخة المحدثة لقائمة ضحايا الإرهاب في ايران

وافاد مراسل وکالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا، بأنه سيتم إحياء ذكرى شهداء الإرهاب وعرض النسخة المحدثة من "موسوعة شهداء الارهاب في ايران" بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والذكرى السنوية الأولى للحادثة الإرهابية في مقبرة شهداء كرمان.

وسيُقام هذا الحفل يوم الخميس الموافق 12 ینایر، بحضور وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" وعدد من عائلات شهداء الإرهاب والشهداء الدبلوماسيين والسفراء وممثلي الدول الأجنبية وذلك باستضافة وزارة الخارجية في مركز الدراسات السياسية والدولية.

جدير بالذكر،إن "موسوعة شهداء الارهاب في ايران"، التي نشرت لأول مرة عام 2011م على يد مؤسسة هابيليان، قد تم تحديثها بعد مرور أكثر من عقد من الزمان وسيتم عرضها في هذا الحفل.

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