استشهاد أحد قادة المقاومة في جنين برصاص قوات السلطة الفلسطينية

وإلى جانب استشهاد جعايصة وهو من القادة البارزين لكتيبة جنين، أُصيب عدد من المواطنين من بينهم طفل في حالة خطيرة برصاص أجهزة أمن السلطة، بحسب ما أعلنت مصادر صحافية.

وشنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هجوماً على مخيم جنين بهدف ملاحقة مقاومين واغتيالهم.

واندلعت اشتباكات عنيفة في المخيم، بعد أن حاصرته قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة التي استدعت تعزيزات من مناطق أخرى، ونشرت قناصة في بعض المباني.

من جهتها، دعت سـرايا الـقـدس، الـضـفـة الـغـربـيـة، في بيان، المواطنين في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية للإضراب والنفير العام وإعلان يوم غضب والمشاركة في تظاهرةٍ شعبية تحت عنوان "دم الشهداء يوحدنا والعدو يتربص بنا".

وأشارت إلى إن "هذا النفير هو أقل واجب أخلاقي وشرعي نؤديه نحو حقن الدم الفلسطيني وإسناداً لمخيم جنين حاضنة المقاومة في الضفة ونصرةً للدماء الزكية التي نزفت من إخواننا المحاصرين في قطاع غزة والقابعين تحت ظلم ونيران هذا العدو الغاشم".

قوى أمن السلطة: هدفنا استعادة مخيم جنين من "سطوة الخارجين على القانون"

بدوره، قال الناطق الرسمي لـ"قوى الأمن الفلسطيني"، العميد أنور رجب، إن الأجهزة الأمنية بدأت فجر السبت، بتنفيذ خطوات جديدة في إطار جهودها المستمرة لـ"حفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى في مخيم جنين"، على حد قوله.

وزعم رجب، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين من سطوة الخارجين على القانون الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان".

واعتبر: إن الأجهزة الأمنية "اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".

فصائل المقاومة تستنكر

وفي هذا الصدد، استنكرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، و"التي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكفّ يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا".

ونعت الحركة الشهيد جعايصة، الذي ارتقى بعد أيام قليلة من استشهاد الفتى ربحي الشلبي، لتؤكد أن "استمرار أجهزة السلطة بهذا النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا".

أما حركة المجاهدين، فاستنكرت "ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من استهداف مقاومي الشعب الفلسطيني في شمال الضفة وخاصة مدينة جنين، وقيامها باقتحام ومحاصرة مخيم جنين وإطلاق النار على المواطنين".

ودعت السلطة إلى "وقف تلك السلوكيات الخارجة عن القيم الوطنية، في الوقت الذي يجب عليها أن توفر الحماية لشعبها من عدوان قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه في مدن الضفة، لا أن تلاحق من يقوم بالواجب الذي تخلت عنه".

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