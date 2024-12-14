مسؤول : تطوير سعة الاسطول التجاري البحري للبلاد الى 87 قطعة

وافادت "ارنا"، ان صفائي ادلى بهذا التصريح اليوم السبت، خلال الاجتماع الثالث لفريق العمل التابع لـ "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، والمعني بالشحن والنقل البحري في البلاد.

وورد في هذا التقري، ان المشاركون خلال هذا الاجتماع ناقشوا الاساليب التنفيذية ذات الصلة بالسياسات التنموية القائمة على البحار في ايران.

كما لفت هذا المسؤول في وزارة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، بان احد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية في هذا السياق، تمثل في تصنيع وشراء وتطوير القطع البحرية التجارية والخدمية؛ مبينا ان تنفيذ هذه الخطوات في بحر قزوين ادى الى تطوير سعة الاسطول التجاري البحري للبلاد الى 87 قطعة، وبما ينوّه باقترابه كثيرا من طاقات الاسطول التجاري الروسي.

في سياق متصل، قدم مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية للشؤون الاقتصادية "جلال اسلامي"، قدم تقريرا حول اداء هذه المنظمة الوطنية في مختلف المجالات؛ مبينا ان اداء الموانئ التجارية الايرانية سجل نموا بواقع 15 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بناء على احصائيات جميع المؤشرات الملاحية، وبما يشمل مجالات الاغاثة والانقاذ البحري، وشؤون البحارة واصدار تصاريح ملاحية، والسلامة والامن الملاحي، وحماية البيئة البحرية.

انتهى ** ح ع