رئيس المحكمة العليا في ايران يؤكد على التعاون والتفاعل بين الدول الإسلامية

وأوضح حجة الإسلام منتظري، خلال هذا اللقاء الذي جرى اليوم السبت، انه "كلما تعززت الوحدة والتكاتف بين الدول الإسلامية، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي، تمكنا من التصدي لمؤامرات الأعداء وحماية أمننا وقيمنا الوطنية والإسلامية بشكل أكثر فعالية".

كما نوه بالعلاقات الطيبة القائمة بين إيران وعمان في مختلف المجالات؛ متطلعا الى توسيع هذه الاواصر وتعزيزها يوماً بعد يوم".

وفي اشارة الى جرائم الكيان الصهيوني بغزة ولبنان وسوريا، قال رئيس المحمة العليا الايرانية : أنا على يقين بأنه لو تكاتفت الدول الإسلامية وتضامنت لَمَا استطاع الكيان الصهيوني ارتكاب هذه الجرائم في فلسطين ولبنان وسوريا.

وأعرب حجة الاسلام منتظري عن أمله بأن تساهم زيارة الوفد القضائي العماني في تعزيز العلاقات القضائية والقانونية بين طهران ومسقط، مبينا : إن القضاء في إيران مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا تتدخل الحكومة والبرلمان في تعيين القضاة في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه عبر رئيس المحكمة العليا في سلطنة عمان، عن شكره للدعوة التي تلقاها لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكرم الضيافة التي لقيه والوفد المرافق في طهران، متمنيا توسيع التفاعلات والتبادلات الثنائية.

كما اكد البوسعيدي، تضامنه مع دعوة حجة الاسلام منتظري للدول الإسلامية بتكثيف التعامل والتعاون فيما بينها لمواجهة قوى الشر نظرا للتطورات الاخيرة، والتي تسعى إلى تقويض قدرات الدول الإسلامية.

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