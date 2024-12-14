المظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني تتجدد في العاصمة البريطانية

وفي خطوة ترمز الى وحشية الكيان الصهيوني بحق الاطفال داخل قطاع غزة، افترش المتظاهرون البريطانيون الارض مقابل مبنى البرلمان في لندن، بآلاف القطع من ثياب والعاب الاطفال؛ مجدّدين استنكارهم لجرائم الابادة التي يمارسها الصهاينة في فلسطين واهل غزة المظلومين.

كما ردّد المتظاهرون، في لندن اليوم، شعارات "الموت لاسرائيل"؛ مطالبين الحكومة البريطانية بوقف دعمها السياسي والعسكري للكيان الصهيوني، وارساء وقف اطلاق النار بغزة فورا، ووضع حدّ لسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال داخل الاراضي الفلسطينية.

وحمل المشاركون في المسيرات الاحتجاجية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بالمملكة المتحدة، اعلام فلسطين، مؤكدين على مواصلة هذه المسيرات حتى وقف الحرب وانهاء جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

انتهى ** ح ع