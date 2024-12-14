القسام : الاحتلال قصف مكانا به أسرى صهاينة وكرر القصف للتأكد من مقتلهم

وأضاف ابوعبيدة، عبر حسابه على منصة "تليغرام" اليوم، أن "لدى القسام معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم"؛ لافتا إلى، أن "مقاتلي الكتائب قاموا بمحاولات لانتشال الأسرى المستهدفين، ونجحوا في انتشال أحدهم لكنه أشار إلى أن مصيره غير معروف".

وحمّل الناطق باسم كتائب القسام، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي وصفه بمجرم الحرب وحكومته وجيشه، "المسؤولية الكاملة عن الحدث وعن حياة أسراهم".

ونشرت القسام عقب هذه التغريدات، مقطع فيديو أظهر أجزاء من جسد أحد الأسرى الصهاينة يعتقد أنه الأسير الذي تم انتشاله وكتبت "نتنياهو وهاليفي يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل".

وخلال الأسبوعين الماضيين، بثت الكتائب، تسجيلين لأسيرين "إسرائيليين"، أحدهما يحمل الجنسية الأميركية، وجّها فيهما انتقادات حادة لنتنياهو، وحمّلاه مسؤولية استمرار احتجاز الأسرى في غزة، كما تحدثا عن ظروف احتجازهما وما يتعرضان له.

وكانت حركة حماس أعلنت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري مقتل 33 أسيرا "إسرائيليا" كانوا محتجزين لديها، إذ قضى معظمهم بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

انتهی**2054/ ح ع **

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المصدر / الجزیرة