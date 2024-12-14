رباع ايراني يحصد برونزيتين في بطولة العالم لرفع الاثقال

وتمكن مهدي كرمي من رفع 183 كغم في الخطف و 217 كغم في النتر ليبلغ المجموع 400 كغم.

وحل الرباع الايراني الاخر آريا بايدار في المركز التاسع برفعه 171 كغم في الخطف و 207 كغم في النتر بمجموع 378 كغم.

وجاءت نتائج وزن 109 كغم في بطولة العالم لرفع الاثقال كالتالي:

رفعة الخطف

1- الذهبية: أميردينوف من أوزبكستان / 184 كغم

2- الفضية: غریک کارابتیان من أرمينيا /183 كغم

3- البرونزية: مهدي كرمي من ايران /183 كغم

رفعة النتر

1- الذهبية: رسلان نور الدينوف من أوزبكستان /242 كغم

2- الفضية: داداش بايلي من جمهورية اذربيجان /222 كغم

3- البرونزية: سلوان جاسم من العراق /220 كغم

المجموع

1- الذهبية: رسلان نور الدينوف من أوزبكستان / 424 كغم

2- الفضية: داداش بيلي من جمهورية أذربيجان/ 404 كغم

3- البرونزية: مهدي كرمي/ 400 كغم

*نتائج الرباعين الايرانيين في بطولة العالم بالبحرين لغاية الان:

-مهدي كرمي: 2 برونزية في الخطف والمجموع في وزن 109 كغم

-علي عاليبور: 2 برونزية في النتر والمجموع في وزن 96 كغم

-علي رضا معيني: فضية الخطف في وزن 96 كغم

-إلهة رزاقي: المركز العاشر في وزن 76 كغم سيدات

-آريا بايدار: المركز التاسع في وزن 109 كغم

-رضا باغي: المركز الـ14 في وزن 81 كغم

-مير مصطفى جوادي: لم يحقق اي مركز في وزن 89 كغم

انتهى ** 2342