رباع ايراني يحصد برونزيتين في بطولة العالم لرفع الاثقال

وتمكن مهدي كرمي من رفع 183 كغم في الخطف و 217 كغم في النتر ليبلغ المجموع 400 كغم.
وحل الرباع الايراني الاخر آريا بايدار في المركز التاسع برفعه 171 كغم في الخطف و 207 كغم في النتر بمجموع 378 كغم.
وجاءت نتائج وزن 109 كغم في بطولة العالم لرفع الاثقال كالتالي:
رفعة الخطف
1- الذهبية: أميردينوف من أوزبكستان / 184 كغم
2- الفضية: غریک کارابتیان من أرمينيا /183 كغم
3- البرونزية: مهدي كرمي من ايران /183 كغم
رفعة النتر
1- الذهبية: رسلان نور الدينوف من أوزبكستان /242 كغم
2- الفضية: داداش بايلي من جمهورية اذربيجان /222 كغم
3- البرونزية: سلوان جاسم من العراق /220 كغم
المجموع
1- الذهبية: رسلان نور الدينوف من أوزبكستان / 424 كغم
2- الفضية: داداش بيلي من جمهورية أذربيجان/ 404 كغم
3- البرونزية: مهدي كرمي/ 400 كغم
*نتائج الرباعين الايرانيين في بطولة العالم بالبحرين لغاية الان:
-مهدي كرمي: 2 برونزية في الخطف والمجموع في وزن 109 كغم
-علي عاليبور: 2 برونزية في النتر والمجموع في وزن 96 كغم
-علي رضا معيني: فضية الخطف في وزن 96 كغم
-إلهة رزاقي: المركز العاشر في وزن 76 كغم سيدات
-آريا بايدار: المركز التاسع في وزن 109 كغم
-رضا باغي: المركز الـ14 في وزن 81 كغم
-مير مصطفى جوادي: لم يحقق اي مركز في وزن 89 كغم
انتهى ** 2342
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