ايران...إغاثة أكثر من 3400 شخص كانوا عالقين بالثلوج والعواصف الثلجية  

وقال محمودي في تصريح له اليوم السبت: خلال الـ 24 ساعة الماضية تاثرت 15 محافظة هي أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وأردبيل وأصفهان وطهران وجهارمحال وبختياري وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وزنجان وسمنان وكردستان وكهكيلويه وكلستان وجيلان ومازندران، بالثلوج والعواصف الثلجية التي اجتاحت هذه المحافظات حيث تلقى 3407 أشخاص خدمات الاغاثة والإنقاذ من رجال الإنقاذ في الهلال الأحمر.

واضاف: إن رجال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر حرروا أيضًا 1440 مركبة كانت تقل 3354 راكبًا محاصرين وسط الثلوج والعواصف الثلجية.

وقال محمودي: في هذه الأثناء أصيب اثنان من الافراد العالقين، وتم نقلهما من قبل رجال الهلال الأحمر إلى مركز طبي لمتابعة العلاج بعد تقديم الاسعافات الاولية اللازمة ، كما تم نقل 51 شخصا إلى أماكن آمنة.

واشار الى توفير أماكن إقامة طارئة لـ 254 شخصًا متضررًا، وقال: ان 85 فريقاً عملياتياً تابعاً لجمعية الهلال الأحمر قام بتقديم خدمات الإغاثة للمتضررين حتى الآن.

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