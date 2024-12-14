اليونيسيف: "إسرائيل" قتلت 14500 طفل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في بيان صحفي السبت، أن القصف الأخير الذي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رفع عدد الأطفال الذين استشهدوا في القطاع خلال الشهر الأخير إلى أكثر من 160.

وأضافت أن حصيلة الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال الأشهر الـ14 الماضية تجاوزت 14,500 طفل، فيما يواجه 1.1 مليون طفل في القطاع أوضاعًا إنسانية حرجة ويحتاجون إلى حماية عاجلة ودعم نفسي.

وأعربت راسل عن استيائها من استمرار معاناة الأطفال في غزة دون أي تحرك دولي فاعل، مشيرة إلى أن الأطفال “ليسوا مسؤولين عن هذا الوضع المأساوي، لكنهم يدفعون الثمن الأكبر بأرواحهم ومستقبلهم”.

وحذرت من تفاقم خطر المجاعة شمال القطاع، وسط محدودية وصول المساعدات الإنسانية. كما أشارت إلى النقص الحاد في المواد الأساسية مثل الغذاء، والمياه النظيفة، والأدوية، والملابس الشتوية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض القابلة للوقاية، مثل الطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي.

وأضافت: “لا يمكن للعالم أن يبقى صامتًا بينما يعاني هذا العدد الكبير من الأطفال يوميًا من الجوع والمرض والبرد والدماء”.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ435 على التوالي، متسببًا بمجازر مروعة بحق المدنيين. وتشهد العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة يومها الـ71 وسط تدمير واسع للمنازل وتهجير قسري للسكان، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، بلغ عدد الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 44,930، بينما تجاوز عدد المصابين 106,624 بجروح متفاوتة.

انتهى ** 2342

