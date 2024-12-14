إجراء أكثر من 20 اتصالا ناجحا بين القمر الصناعي "فخر 1" والمحطة الارضية

وقد وضع صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية، القمر الصناعي "فخر 1" بنجاح في مدار الـ 410 كيلومترات عن سطح الارض، بالاضافة الى منظومة "سامان 1" للتنقل المداري.

والقمر الصناعي "فخر 1" صنع خصيصا لتلبية حاجات الجيش الايراني، وصنعته شركة "صاايران" التابعة لوزارة الدفاع الايرانية، كما شاركت في صنعه جامعة "مالك الاشتر" الصناعية الايرانية.

وسمي هذا القمر الصناعي باسم "فخر 1" اكراما لذكرى العالم النووي الايراني ونائب وزير الدفاع الايراني، الشهيد الدكتور محسن فخري زادة، الذي اغتالته المخابرات الصهيونية في عام 2020.

ومن اهداف اطلاق هذا القمر الصناعي (حجمه 3U ووزنه 10 كغم)، التأكد من التكنولوجيات الرئيسية المستخدمة في الاقمار الصناعية المكعبة الشكل، وكذلك امتلاك عملية اطلاقات فضائية متعددة في آن واحد وبواسطة صاروخ واحد هو صاروخ "سيمرغ".

ويحمل القمر الصناعي "فخر 1" المنظومات التالية : حاسوب مركزي، منظومات للطاقة وادارة القوة، منظومات للاتصال اللاسلكي، ومنظومات ميكانيكية للتحليق، ومعظم هذه المنظومات والاجهزة هي خاصة بالاقمار الصناعية نانوية المقياس، والتي عملت الشركات المعرفية الايرانية على تطويرها، وتطلق لاول مرة الى الفضاء.

ومن الاهداف الثانوية لاطلاق هذا القمر الصناعي، اختبار قدرات منظومة الاقمار الصناعية مكعبة الشكل في تنفيذ مهام التصوير من الفضاء وفحص الاطياف الالكترومغناطيسية.

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