قريبا...تدشين خط ملاحي بين ميناء اروند كنار الايراني والكويت

وقال صادق جلالي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" السبت: تم الحصول على رخصة تدشين خط ملاحي لنقل الركاب بين ميناء اروند كنار والكويت من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في البلاد، وسيتم قريبا تدشين اول رحلة بحرية لنقل الركاب في هذا الخط الملاحي.

واضاف: بالتنسيق مع القطاع الخاص، رست سفينة تتسع لـ 300 راكب في ميناء أروند كنار لنقل الركاب، وبعد إنشاء مكتب الجوازات وجمارك الركاب، سيتم القيام بأول رحلة بحرية من ميناء أروند كنار.

واعتبر خفض وقت السفر والتكلفة وتنمية السياحة الخارجية أحدى خصائص إطلاق هذا الخط البحري وأضاف: يقع ميناء اروند كنار عند مصب نهر اروند وهو أقرب ميناء ايراني إلى الكويت، اذ تبلغ المسافة 65 ميلاً .

وقال جلالي: تم تجهيز قاعة الركاب بميناء اروند التجاري بمساحة 1000 متر مربع لاستقبال ركاب الخط البحري إلى الكويت.

يقع ميناء أروندكنار على بعد 45 كيلومترًا الى الجنوب من آبادان وقبالة مدينة الفاو بالعراق.

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