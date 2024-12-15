"فولاد سيرجان" يخفق في التاهل الى نهائي بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة

وفي المباراة الاولى التي جرت السبت في اطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم التاسعة عشرة للأندية بالكرة الطائرة الجارية في مدينة أوبرلانديا البرازيلية، خسر بطل ايران وآسيا "فولاد سيرجان" امام البرازيلي "سادا كروزيرو" بنتيجة 3-1 .

تغلب "سادا كروزيرو" في الشوطين الاول والثاني بنتيجة "25-23" و"25-11" الا ان "فولاد سيرجان" انهى الشوط الثالث لصالحه "25-23" ومن ثم عاد كروزيرو للفوز في الشوط الرابع "26-24" منهيا اللقاء لصالحه بنتيجة 3-1 .

وفي المباراة الاخرى من الدور نصف النهائي التي جرت السبت ايضا ، تمكن "ترنتينو ايتاس" (بطل اوروبا) الايطالي من التغلب على مواطنه "كوتشيني لوبي" بنتيجة 3-0 .

وسيلاقي "فولاد سيرجان" ، "كوتشيني لوبي" يوم الاحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وكان قد فاز عليه في اطار دوري المجموعات بنتيجة 3-2 ، وبعدها سيخوض النهائي "ترنتينو ايتاس" و"سادا كروزيرو".

يذكر ان 8 اندية شاركت في بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة، ضمت الاولى؛ "فولاد سيرجان" الايراني و"كوتشيني لوبي" الايطالي و"الاهلي" المصري و"برايا كلوب" البرازيلي، فيما ضمت المجموعة الثانية؛ "شهداب يزد" الايراني و"سادا كروزيرو" البرازيلي و"ترنتينو ايتاس" الايطالي و"سيوداد فالي" الارجنتيني.

وفي اطار دوري المجموعات ، فاز "فولاد سيرجان" في مبارياته الثلاث على "كوتشيني لوبي" 3-2 و"الاهلي" المصري 3-1 و"برايا كلوب" البرازيلي" 3-0 . فيما فاز "شهداب يزد" على "سادا كروزيرو" البرازيلي 3-1 وخسر امام "سيوداد فالي" الارجنتيني و"ترنتينو ايتاس" الايطالي 3-0.

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