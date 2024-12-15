عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة يرتفع الى 195

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان المكتب الإعلامي ادان في بيان له “بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، داعيًا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وقد استشهد الصحفي المحرر في وكالة سند للأنباء محمد جبر القريناوي، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة سند أن أن القريناوي محرر لديها استشهد رفقة زوجته “مرام” وأطفاله الثلاثة “جبر وسيدرا وآيات”، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم قرب دوار “بلوك 6” في مخيم البريج وسط القطاع.

وذكرت ان القريناوي عمل على تغطية ونقل معاناة المواطنين في قطاع غزة خلال الحرب من خلال قصصه وتقاريره المميزة رغم قسوة الظروف جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن الصحفي القريناوي وزوجته أصيبا في الشهور الأولى من الحرب الإسرائيلية، بقصف إسرائيلي استهدف منزله بالبريج، حيث خرج من تحت الأنقاض وعاد بعد ذلك لعمله الصحفي إلى أن استشهد مساء اليوم.

وظهر السبت، أعلن ايضا عن استشهاد الصحفي محمد بعلوشة، في قصف استهدف منزله في شارع أحمد ياسين بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

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