شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منازل في مختلف أنحاء قطاع غزة

وافادت الميادين انه في شمالي القطاع، نفّذ الاحتلال أحزمةً ناريةً عنيفةً، إضافةً إلى عمليات نسف لمبانٍ سكنية في كل من جباليا ومشروع بيت لاهيا.

كما شنّ غارات وقصفاً مدفعياً على محيط الشيخ زايد وشمالي بيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات، في حين أطلقت آلياته العسكرية في منطقة الصفطاوي النار بكثافة.

واستهدف الاحتلال أيضاً عدداً من المنازل في مناطق من مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقلّ عن 14 شخصاً وجرح نحو 30، معظمهم من الأطفال.

في شمالي المدينة، قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في منطقة "أبو اسكندر" في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين والمفقودين.

وبحسب ما أعلنه الدفاع المدني في القطاع، فقد تم انتشال جثامين 4 شهداء، إضافةً إلى عدد من الجرحى، بعد قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان.

كذلك، استشهد 4 أشخاص، على الأقل، بينما أصيب آخرون، في استهداف الاحتلال منزلاً آخر في شارع النفق، وسط مدينة غزة.

وفي حي الزيتون، جنوبي المدينة، استشهد 7 أشخاص، على الأقل، في حين تم تسجيل عدد من المفقودين تحت الأنقاض، من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً أيضاً.

أما في وسط قطاع غزة، فاستهدف الاحتلال مخيم النصيرات عدة مرات، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي. وقصف الاحتلال في أحد الاستهدفات منزلاً في شمالي المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وسط تعذّر الوصول إلى المكان.

وجرح 8 أشخاص من جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمةً تؤوي نازحين في دير البلح، تم نقلهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" و"المستشفى الأميركي".

وانسحبت الاستهدافات الإسرائيلية على جنوبي القطاع، بحيث استهدف طيرانه المروحي، بصاروخين على الأقل، منزلاً في منطقة قيزان النجار، جنوبي خان يونس.

ويُضاف الضحايا فجر اليوم الأحد إلى أكثر من 44,930 شهيداً و106,624 جريحاً، تم تسجيلهم، منذ شنّ الاحتلال حرب الإبادة ضدّ غزة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب الإحصائية التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

في غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

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