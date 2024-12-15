14 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على غزة

وقال المراسل: إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع النفق وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين فيما استشهد 3 آخرون في غارة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفيما نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.

وقال المراسل: إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، أدت إلى استشهاد عدة أشخاص وإصابة آخرين.

كما أكد أن قصفا جديدا استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، أدى إلى إصابة 8 أشخاص أحدهم حالته خطيرة.

عشرات الشهداء

واستشهد يوم أمس السبت 47 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، 26 منهم وسط القطاع وجنوبه.

وقد استشهد رئيس بلدية دير البلح الدكتور دياب علي الجرو، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية وسط قطاع غزة، كما استشهد 11 آخرون في الغارة ذاتها.

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