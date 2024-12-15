الاتحاد العالمي للمصارعة یشید بأداء المصارع الإيراني “فردین هدایتي”

وأشاد الاتحاد العالمي للمصارعة بأداء المصارع الإيراني "فردین هدایتي" في مختلف المسابقات في عام 2024 وکتب في تقريره : هذا المصارع خطف الاضواء بأدائه في جولة التصنيف العالمي للمصارعة بالعاصمة المجرية بودابست.

وأضاف: حقق هدايتي أهم انتصار له في حیاته الرياضية بفوزه على حامل اللقب الأولمبي والعالمي رضا كايالب بنتیجة 4-0 في بطولة التصنيف العالمي للمصارعة ولم يخسر نقطة واحدة في هذه المسابقات ليصبح مصارعًا نشطًا للغاية.

وفي عام 2024 حصل علی ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة حيث انتقم من خسارته في بطولة العالم للشباب عام 2022 أمام الأوکراني فیشنیوستکي.

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