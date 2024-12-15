إقامة الحفل الختامي لجائزة فلسطين العالمية للآداب في العراق

ويحضر المراسم كبار الادباء والشخصيات الثقافية ورؤساء الاتحادات الأدبية والنشرية والناشطين في مجال القضية الفلسطينية وعوائل شهداء فلسطين والمقاومة.

و"جائزة فلسطين العالمية للآداب" جائزة عالمية غير حكومية تقام مرة كل سنتين، وتأسّست عام 2019 بالتعاون مع اتحادات الكتاب والنقابات الثقافية والأدبية في بعض الدول الإسلامية ودول أخرى، وهدفها التعريف بالكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس الشريف.

وفتحت لجنة الجائزة منذ العام المنصرم باب المشاركة للأعمال المؤلفة في الأعوام 2021، 2022 و2023 و2024، والتي تتحدث عن المقاومة وتحرير فلسطين والقدس الشریف من الاحتلال الصهيوني، وكذلك الأعمال المتعلقة بفضح الإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وتتضمن الجائزة التي تبلغ قيمة جوائزها 90 ألف دولار أقسام الرواية والقصص القصيرة وقصص للأطفال، المذكرات، والديوان الشعري، والكتابات المسرحية.

وتمت مراجعة جميع الأعمال التي تتلقّاها لجنة التحكيم من الدول المختلفة بعد انتهاء مهلة الاستلام، من ثم تمنح أمانة الجائزة مبالغ مالية للأعمال الفائزة من كل مجموعة.

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