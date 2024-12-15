وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار المشاورات مع روسيا

وقد التقى سفير ايران لدى موسكو كاظم جلالي اليوم الاحد، وزير الخارجية الذي تلقى تقريرا من جلالي حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والمتابعات المنجزة لتوسيع العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة لا سيما الاقتصادية والتجارية.

واكد الوزير عراقجي على اهتمام ايران الخاص بتطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران وروسيا.

واشار الى المواقف المشتركة للبلدين من الكثير من القضايا الاقليمية والدولية، معتبرا ان من الضروري ان تستمر المشاورات بين البلدين لتحقيق المصالح المتبادلة والمساعدة على ارساء الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.