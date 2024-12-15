وزارة الصحة بغزة: 44,976 شهيد و 106,759 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م

ولفتت إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,976 شهيد و 106,759 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

انتهى