وزارة الصحة بغزة: 44,976 شهيد و 106,759 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م

ولفتت إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,976 شهيد و 106,759 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
انتهى
طهران/15 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلنت وزارة الحصة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي للعدوان على غزة أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيد و 135 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).
ولفتت إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 44,976 شهيد و 106,759 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
انتهى
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