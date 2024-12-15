عراقجي يدعو لمتابعة التطورات السورية لحماية الامن القومي الايراني

وقد التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى سورية حسين أكبري اليوم الاحد، وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقدم السفير الايراني في اللقاء شرحا عن آخر مستجدات التطورات في سوريا والاجراءات المتخذة للاطمئنان على امن موظفي السفارة والأماكن الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال التطورات الاخيرة في سوريا.

وقدم وزير الخارجية في اللقاء توصيات بشان ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمسار التطورات في سوريا لحماية المصالح والامن القومي الايراني والحفاظ على السيادة الوطنية لسوريا ووحدة اراضيها وكذلك حفظ الامن والاستقرار في المنطقة.