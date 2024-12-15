١٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م
رمز الخبر: 85690799
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

عراقجي يدعو لمتابعة التطورات السورية لحماية الامن القومي الايراني

١٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م
رمز الخبر: 85690799
عراقجي يدعو لمتابعة التطورات السورية لحماية الامن القومي الايراني

طهران/ 15 كانون ا لاول/ديسمبر/ارنا – شدد وزير الخارجية عباس عراقجي لدى لقائه السفير الايراني لدى دمشق، على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات السورية من اجل حماية المصالح والامن القومي الايرانيين.

وقد التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى سورية حسين أكبري اليوم الاحد، وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقدم السفير الايراني في اللقاء شرحا عن آخر مستجدات التطورات في سوريا والاجراءات المتخذة للاطمئنان على امن موظفي السفارة والأماكن الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال التطورات الاخيرة في سوريا.

وقدم وزير الخارجية في اللقاء توصيات بشان ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمسار التطورات في سوريا لحماية المصالح والامن القومي الايراني والحفاظ على السيادة الوطنية لسوريا ووحدة اراضيها وكذلك حفظ الامن والاستقرار في المنطقة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .