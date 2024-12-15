١٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:١١ م
رمز الخبر: 85690932
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journalistعلی میرزائی

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مسؤول إيراني : محور المقاومة ينتصر بدعاء أمهات وزوجات الشهداء

١٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:١١ م
رمز الخبر: 85690932
مسؤول إيراني : محور المقاومة ينتصر بدعاء أمهات وزوجات الشهداء

طهران / 15 كانون الأول / ديسمبر / إرنا- قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس مؤسسة الشهيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية "سعيد أوحدي" : إن محور المقاومة ینتصر بدعاء أمهات وزوجات الشهداء وهذه النجاحات مستمرة.

وقال "سعيد أوحدي" في الحفل الوطني لتكريم أمهات وزوجات الشهداء تحت عنوان "عظمة الإيثار" بمناسبة ذكرى وفاة سيدة أم البنين (س) : يا أمهات وزوجات الشهداء أنتن تقتدين بالسيدة أم البنين (س) وتجعلنها قدوة لكُنَّ.

وأشار رئيس مؤسسة الشهيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دور المرأة في  كربلاء وشجاعة السيدة زينب (س)، قائلا : أصوات الشهداء لن تتوقف على مر التاريخ.

وتابع أوحدي : شهدنا هذا العام أكثر من 22 مليون شخص في مسيرة الأربعين الحسيني، مؤكدا أن محور المقاومة ينتصر بدعاء أمهات وزوجات الشهداء.

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٠ Persons
journalistعلی میرزائی

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