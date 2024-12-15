مسؤول إيراني : محور المقاومة ينتصر بدعاء أمهات وزوجات الشهداء

وقال "سعيد أوحدي" في الحفل الوطني لتكريم أمهات وزوجات الشهداء تحت عنوان "عظمة الإيثار" بمناسبة ذكرى وفاة سيدة أم البنين (س) : يا أمهات وزوجات الشهداء أنتن تقتدين بالسيدة أم البنين (س) وتجعلنها قدوة لكُنَّ.

وأشار رئيس مؤسسة الشهيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دور المرأة في كربلاء وشجاعة السيدة زينب (س)، قائلا : أصوات الشهداء لن تتوقف على مر التاريخ.

وتابع أوحدي : شهدنا هذا العام أكثر من 22 مليون شخص في مسيرة الأربعين الحسيني، مؤكدا أن محور المقاومة ينتصر بدعاء أمهات وزوجات الشهداء.

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