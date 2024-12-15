سفير كازاخستان: من اولوياتنا تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران

وخلال لقائه مع وفد اقتصادي من بلاده مع محافظ مازندران في مركز المحافظة مدينة ساري يوم الأحد، اشار السفير اونالباييف الى أن مازندران تقع الى الجوار من جمهورية كازاخستان، وقال إنه نظرا لوجود ميناء أمير آباد الاقتصادي، فمن الممكن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كازاخستان ومازندران.

وأضاف: من الضروري تنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين، كما أن تخفيض الرسوم الجمركية سيعزز صادرات وواردات نشطاء القطاع الخاص.

وأكد أونالباييف: أن المستثمرين الكازاخستانيين مستعدون للاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية في مازندران.

ودعا السفير الكازاخستاني الى إزالة الحواجز المصرفية بين بلاده وجمهورية إيران الإسلامية.

كما أكد مهدي يونسي رستمي، محافظ مازندران، على نشاط القطاع الخاص والحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة في مجال تنمية العلاقات مع كازاخستان وأضاف: ان القطاع العام يتولى دور الاشراف والتسهيل لتطوير التعاون.

وقال: إن الاستعدادات لتوسيع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين مازندران وجمهورية كازاخستان جاهزة.

وفي إشارة إلى علاقات مازندران التجارية والاقتصادية مع كازاخستان وميناء أوكتاو، قال: هناك استعداد لتوسيع العلاقات الاقتصادية في مجال التبادل التجاري للحمضيات والمنتجات الزراعية من ميناء أمير آباد.

يذكر انه توجد في محافظة مازندران 3 موانئ، هي أمير آباد بهشهر ومنطقة نوشهر الاقتصادية الخاصة وفريدون كنار.

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