"فولاد سيرجان" الايراني يحرز برونزية بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة

وجاءت المباراة مثيرة وحافلة بالندية حيث انهى فريق "كوتشيني لوبي" الشوطين الاول والثالث لمصلحته بنتيجة 25-23 و 25-21 فيما تفوق فريق "فولاد سيرجان" في الاشواط الثاني والرابع والخامس بنتائج 25-23 و 26-24 و 19-17 .

وكان فولاد سيرجان (بطل آسيا) قد فاز على كوتشيني لوبي في دور المجموعات ايضا بنتيجة 3-2 .

أما الفريق الايراني الاخر "شهداب يزد" فقد حل في المركز السادس بالبطولة.

يذكر ان 8 اندية شاركت في بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة، في مدينة أوبرلانديا البرازيلية، ضمت الاولى؛ "فولاد سيرجان" الايراني و"كوتشيني لوبي" الايطالي و"الاهلي" المصري و"برايا كلوب" البرازيلي، فيما ضمت المجموعة الثانية؛ "شهداب يزد" الايراني و"سادا كروزيرو" البرازيلي و"ترنتينو ايتاس" الايطالي و"سيوداد فالي" الارجنتيني.

وفي اطار دور المجموعات ، فاز "فولاد سيرجان" في مبارياته الثلاث على "كوتشيني لوبي" 3-2 و"الاهلي" المصري 3-1 و"برايا كلوب" البرازيلي" 3-0 . فيما فاز "شهداب يزد" على "سادا كروزيرو" البرازيلي 3-1 وخسر امام "سيوداد فالي" الارجنتيني و"ترنتينو ايتاس" الايطالي 3-0.

وتاهل فولاد سيرجان الى الدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الاولى برصيد 8 نقاط لكنه خسر في هذا الدور امام ترنتينو ايتاس بنتيجة 3-0 .

وتوج فريق سادا كروزيرو بلقب البطولة اثر فوزه في النهائي على ترنتينو ايتاس بنتيجة 3-1 .

وفيما يلي الترتيب النهائي للاندية المشاركة في البطولة:

۱.سادا کروزیرو البرازيلي

۲.ترنتینو ایتاس الايطالي

۳.فولاد سيرجان الايراني

۴.كوتشيني لوبي الايطالي

۵. الاهلي المصري

۶.شهداب يزد الايراني

۷. سیوداد بوينس آيرس الارجنتيني

۸. برایا کلوب البرازيلي

وكانت هذه ثاني مشاركة لفريق فولاد سيرجان في البطولة وكانت الاولى عام 2021 حيث حل فيها في المركز السادس.

وكان فريق "بيكان" الايراني قد احرز البرونزية ايضا في نسخة العام 2010 .

انتهى ** 2342