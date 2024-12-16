إيران واليابان تؤكدان على توطيد العلاقات بكافة المجالات

جاء ذلك في إطار الزيارة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الياباني الى طهران يوم الاحد، للمشاركة بالاجتماع التشاوري الـ 32 لمساعدي وزيري خارجية البلدين.

وأوضح "تخت روانجي" مساعد وزير الخارجية الايراني أنه بحث مع نظيره الياباني المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الاقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان على ضرورة مواصلة المشاورات، وعزمهما على ترسيخ العلاقات في كافة المجالات.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد إستقبل مساعد وزير الخارجية الياباني "تاكيه هيرو فوناكوشي" عصر الاحد، حيث أشاد المسؤول الياباني بعراقة علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، مشددا على أهمية استمرار المشاورات بهدف تطوير العلاقات الثنائية والمساهمة في معالجة القضايا الاقليمية والدولية.

بدوره أشار وزير الخارجية عباس عراقجي الى علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين مرحباً في الوقت ذاته بالتشاور مع اليابان بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

وشدد على أهمية مواصلة المباحثات بشان التطورات الجارية في سوريا وقلق البلدين فيما يتعلق بالاستقرار والامن المستدامين للمنطقة.

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