المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات جنود وآليات الاحتلال شرقي رفح

وكانت قد أعلنت السرايا، عن تفجير 3 عبوات مزروعة مسبقاً في آليات الاحتلال خلال تقدمها قبل أيام في شارع عبيد ومحيط مدرسة تونس وقرب مسجد الشهيد عبد العزيز الرنتيسي جنوب حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأكدت تدمير آلية عسكرية للاحتلال بعبوة من نوع (ثاقب - برميلية) - زرعت مسبقاً - خلال توغلها بمحيط أبراج الندى في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ مقاوميها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد، شمال القطاع.

كما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، تجمعات قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مبنى الترخيص في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بقذائف الهاون.

انتهى ** 2342