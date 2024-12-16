أكثر من 50 شهيدًا بقصف الاحتلال 4 مدارس تؤوي نازحين خلال 24 ساعة

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، في تصريحات صحفية متلفزة، يوم الأحد، إن الاحتلال يلاحق النازحين من مدرسة إلى أخرى بالقصف والقتل.

وأردف: “نحن بحاجة لمنظمات حقوقية تتابع الأسلحة الخطيرة المستخدمة ضدنا. وهناك تشوه واضح في جثامين الشهداء بسبب الذخائر المستخدمة”.

ونوه إلى أن “آلاف المصابين استشهدوا بسبب نقص إمكانيات الدفاع المدني والإنقاذ. وأن كثيرًا من المصابين مصيرهم الاستشهاد بسبب نقص الإمكانيات الطبية”.

وتواصل “إسرائيل” إبادة قطاع غزة، لليوم الـ 436 على التوالي، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. بينما ارتفعت حصيلة العدوان إلى 44,976 شهيدا و106,759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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