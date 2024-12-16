١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85691204
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أكثر من 50 شهيدًا بقصف الاحتلال 4 مدارس تؤوي نازحين خلال 24 ساعة

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ ص
رمز الخبر: 85691204
أكثر من 50 شهيدًا بقصف الاحتلال 4 مدارس تؤوي نازحين خلال 24 ساعة

طهران / 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقصف الجوي والمدفعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مدارس تُؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد أكثر من 50 نازحًا في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، في تصريحات صحفية متلفزة، يوم الأحد، إن الاحتلال يلاحق النازحين من مدرسة إلى أخرى بالقصف والقتل.

وأردف: “نحن بحاجة لمنظمات حقوقية تتابع الأسلحة الخطيرة المستخدمة ضدنا. وهناك تشوه واضح في جثامين الشهداء بسبب الذخائر المستخدمة”.

ونوه إلى أن “آلاف المصابين استشهدوا بسبب نقص إمكانيات الدفاع المدني والإنقاذ. وأن كثيرًا من المصابين مصيرهم الاستشهاد بسبب نقص الإمكانيات الطبية”.

وتواصل “إسرائيل” إبادة قطاع غزة، لليوم الـ 436 على التوالي، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. بينما ارتفعت حصيلة العدوان إلى 44,976 شهيدا و106,759 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

انتهى ** 2342

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