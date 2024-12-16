١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85691205
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إطلاق نار تجاه مركبة إسرائيلية شمال سلفيت بالضفة الغربية

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ ص
رمز الخبر: 85691205
إطلاق نار تجاه مركبة إسرائيلية شمال سلفيت بالضفة الغربية

طهران / 16 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء الأحد، النار على مركبة إسرائيلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “أريئيل” المقامة على أراضٍ فلسطينية تابعة لمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان القناة “14” الإسرائيلية، قالت إن مركبة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار عند مستوطنة “أريئيل” قرب مدينة سلفيت؛ “دون وقوع إصابات”.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن مقاومًا فلسطينيا أطلق النار وأصاب مركبة جندي احتياط بجيش الاحتلال أثناء توجهه لبؤرة استيطانية قرب مستوطنة “أريئيل” شمالي سلفيت بالضفة الغربية، وانسحب المنفذ من المكان.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جيش الاحتلال نصب حواجز وأغلق عدداً من البوابات العسكرية على مداخل بلداتٍ قضاء محافظتي سلفيت وقلقيلية، بعد عملية إطلاق النار تجاه مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة “أريئيل”.

من جانبه، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال: “نُجري عمليات مطاردة لشخص أطلق النار تجاه مركبة إسرائيلية جنوب غرب نابلس”.

انتهى ** 2342

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