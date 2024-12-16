١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85691209
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نائب رئيس الجمهورية: الحكومة تدعم الشركات المعرفية من خلال إزالة حواجز الإنتاج

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٠ ص
رمز الخبر: 85691209
نائب رئيس الجمهورية: الحكومة تدعم الشركات المعرفية من خلال إزالة حواجز الإنتاج

طهران / 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أكد نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية شهرام دبيري، دعم الحكومة للشركات القائمة على المعرفة، خلال زيارته للمعرض الدولي للأبحاث والتكنولوجيا والتسويق ومعرض بناء المستشفيات ومعداتها ومرافقها (Hospitax 2024).

وأثناء زيارته لمعرض "صنع في إيران" الثاني عشر والمعرض الـ 25  للأبحاث والتكنولوجيا والتسويق، يوم الاحد، في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية: تدعم الحكومة الرابعة عشرة الشركات القائمة على المعرفة من خلال الحد من البيروقراطية، وتخصيص العملة الصعبة والتسهيلات، وتسريع عملية الترخيص وإزالة حواجز الإنتاج.

وتحدث دبيري خلال هذه الزيارة مع المصنعين وأصحاب الصناعات والمسؤولين في مختلف الاجنحة في هذا المعرض واطلع عن كثب على أحدث إنجازات المصنعين والشركات القائمة على المعرفة ومجمعات العلوم والتكنولوجيا ومعاهد البحوث والمراكز العلمية والأكاديمية، والشركات الخاصة.

وفي حديث مع النخب والمخترعين الحاضرين في المعرض، أكد نائب رئيس الجمهورية: ان ما يبعث على الامل هو أن الكثير من الأجهزة والمعدات العملية تنتجها الشركات القائمة على المعرفة وبسعر منخفض.

وقال دبيري: التقيت اليوم في المعرض بشباب موهوبين ولديهم أفكار مبدعة، وقد تم إحراز تقدم لافت في مجالات البناء والمعدات الطبية ومستلزمات المختبرات والبرمجيات التطبيقية بأساليب المعرفة الأساسية والمحلية، التي يمكن أن تغني مستقبل البلاد عن استيراد هذه المنتجات وخلق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية: إن دور الجامعات ومجمعات العلوم والتكنولوجيا والشركات القائمة على المعرفة في تطوير المحركات العلمية ممتاز.

كما كشف دبيري خلال زيارته عن إنجازات جديدة في مجال المعدات الطبية.

انتهى ** 2342

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