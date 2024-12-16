20 شهيدًا من النساء والأطفال باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس

وأفاد مراسل شهاب باستشهاد 20 فلسطينيا بينهم أطفال، في قصف استهدف مدرسة الشيخ جميل في محيط مجمع ناصر الطبي تؤوي نازحين جلهم من الأطفال والمرضى والنساء .

واستهدف طيران الاحتلال الحربي الطابق الثالث في مدرسة “أحمد بن عبد العزيز”؛ التي تؤوي نازحين قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدرسة أحمد عبد العزيز التي تؤوي نازحين غربي خان يونس، وطواقمنا تتوجه إلى المكان.

وبدعم أميركي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

انتهی**1426