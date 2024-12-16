وزير العلوم والبحوث الايراني: سيتم تعزيز أمانات فرع كومستيك في إيران

وخلال لقائه المنسق العام لـلجنة التعاون العلمي والتكنولوجي الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامي (كومستيك) إقبال شودري،دعا وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني "حسين سيمائي صراف"الى إقامة علاقات متبادلة وتآزرية بين إيران و اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي (كومستيك ).

وبالاشارة الى القدرات العالية للعلماء الإيرانيين على تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية ، ذكر سيمائي صراف ان العقوبات خلقت عقبات أمام تعاون ايران الدولي مع العالم، وخاصة مع الدول الإسلامية، معربا عن امله في أن تتم إزالة هذه العقبات في المستقبل القريب.

وتعقيبا على حديث شودري عن الشعب الفلسطيني،اكد وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا على ان هدف الجمهورية الإسلامية الايرانية منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية كان ومازال نصرة المظلومين ومحاربة الاستكبار العالمي.

وتابع لافتا الى ان ما يسمى بإسرائيل هو كيان غير شرعي، والجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها ملزمة بمساعدة الفلسطينيين وتقديم الخدمات العلمية والتعليمية للشباب الفلسطيني.

وعليه،وطلب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني من كومستيك مساعدة الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص لإيجاد حلول لتحسين الوضع التعليمي والبحثي للشباب الفلسطيني.

انتهى**ر.م