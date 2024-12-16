الادميرال سياري: تجاهل التهديدات سيجعلنا نتفاجأ على الصعيد التكنولوجي

وقال الادميرال حبيب الله سياري الیوم الإثنین: إن حروب المستقبل هي حروب معرفية وأضاف: إن الأعداء يريدون استعمار الأمة والأرض بالسيطرة على العقول، وإذا سيطروا على العقول فلن تكون الإجراءات الأخرى فعالة.

واستطرد قائلا: لا يمكن التنبؤ بالمستقبل وعلینا أن نكون مستعدين ونجهز أنفسنا من خلال تصميم سيناريوهات مختلفة للأحداث المستقبلية مضیفا أن الحروب قائمة ولم يعد من الممكن حل المشاکل عن طريق التفاوض.

وقال: ينبغي الاستفادة من التجارب وبذل جهود جديدة للمستقبل.وأضاف أن الاستفادة من تجارب الماضي یحظی بقیة کبیرة بالنسبة لنا، کما قال قائد الثورة الإسلامیة إن الدفاع المقدس كنز لنا ويجب الاستفادة من تجارب الدفاع المقدس.

وأضاف: إذا تعرض شعب ما ودولة ما لمفاجأة استراتيجية، فهذا يعني أنهما تخليا عن الميدان تماماً. واعتبر إن الانسان الآلي والذكاء الاصطناعي والليزر والموجات الكهرومغناطيسية والتقنيات الناشئة هي من المجالات التكنولوجية.

وقال: نحن في القوات المسلحة نولي اهتماما خاصا بالمجالات الحديثة ونركز عليها.

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