افتتاح معرض ايران للصناعات الزراعية والمواد الغذائية في عشق آباد

وأقيم حفل افتتاح المعرض الحصري السادس عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان "إيران أغروفود" بحضور وزير الطاقة والوفد المرافق له ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية التركماني "رشيد ميريدوف" ورئيسة مجلس البرلمان التركماني "دنيا غوزيل غولمانوفا" ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في البلدين والسفراء والدبلوماسيين المقيمين في عشق أباد.

وفي رسالة رئيس تركمانستان،"سردار باردي محمدوف" التي قرأها نائب رئيس مجلس الوزراء، تم التأكيد على أهمية وضرورة توسيع العلاقات والتعاون بين البلدين.

من جانبه أعرب وزير الطاقة الایراني عن أمله فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين ومعرض إيران أغروفود، في أن يقوم الناشطون الاقتصاديون في البلدين بتطوير وتعزيز تفاعلاتهم الاقتصادية في هذه الفرصة.

وحضر هذا المعرض عدد من المسؤولين في بلادنا بينهم مساعد وزراء الطاقة والنفط والجهاد الزراعي.

ويعرض أكثر من 62 شركة إيرانية نشطة في مجالات المعدات والمنتجات الزراعية والأغذية وإنتاج الأسمدة والمبيدات والري والتعبئة والشركات التجارية منتجاتها من خلال المشاركة في هذا المعرض.

ويستمر هذا المعرض حتى 18ديسمبر.

انتهی**1426