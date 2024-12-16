عارف : استراتيجية الحكومة الحالیة هي الاستفادة من قدرات الشركات المعرفیة

وقال محمد رضا عارف يوم الاثنين: من الممكن خفض اعتماد البلاد على تقنيات الدول الأخرى باستخدام الشركات القائمة على المعرفة والمراكز العلمية والبحثية وقد أثبتت تجربة السنوات الماضية أن هذه الشركات تفوقت في كافة المجالات.

وأضاف أن الاستفادة من قدرات الشركات القائمة على المعرفة ونقل التقنيات الجديدة والحديثة في تنفيذ المشاريع هي أولوية واستراتيجية الحكومة الإيرانية الحالية وینبغي مأسسة ثقافة استخدام الطاقات المحلية في انتاج المنتجات التكنولوجية التي تستخدم على نطاق واسع ودعم الشركات القائمة على المعرفة في البلاد .

وأکد علی تنفيذ مشاريع وخطط وزارة النفط في الحقول النفطية المشتركة في أسرع وقت ممكن، نظرا لتأثیرها الجوهري على اقتصاد البلاد وإيراداتها وأضاف أن تطوير الحقول النفطية المشتركة هو استراتيجية أخرى للحكومة الرابعة عشرة. ونريد أن نتحرك بعيداً عن الشعارات.

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