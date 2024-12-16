سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تضرب مواقع عسكرية سورية في طرطوس

ووفقا لشبكة شام فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ضربات جوية جديدة طالت قواعد الصواريخ في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريفي اللاذقية وطرطوس، وخلفت انفجارات قوية.

ووثقت لقطات فيديو انفجارات عنيفة ناتجة عن الغارات الإسرائيلية التي طالت عدة مواقع عسكرية ومرافق حيوية في الساحل السوري.

وأمس الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في منطقة تل منين، وبلدة حفير شمال العاصمة دمشق كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا للدفاع الجوي في بلدة محجة بريف درعا الشرقي وقصفت مستودعات الفرقة 18 في ريف حمص الشرقي”.

وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

وفي آخر تطور امس الأحد، احتلت إسرائيل 3 قرى جديدة، قرية جملة بمحافظة درعا، وقريتي “مزرعة بيت جن” و”مغر المير” التابعتين لمحافظة ريف دمشق.

كما صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة.

في الأثناء، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بحثا في اتصال هاتفي الليلة الماضية قضايا من بينها التطورات في سوريا.

وزعم نتنياهو إن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى إحباط ما سماها “التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من الحدود.

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