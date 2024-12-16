١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85691668
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نحو 70 شهيدا بغزة والاحتلال يستهدف 4 مدارس تؤوي نازحين

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٠ م
رمز الخبر: 85691668
نحو 70 شهيدا بغزة والاحتلال يستهدف 4 مدارس تؤوي نازحين

طهران/ 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- قالت مصادر طبية للجزيرة إن 69 شخصا استشهدوا جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر امس الأحد، في حين أكد الدفاع المدني بالقطاع أن الاحتلال استهدف 4 مدارس تؤوي نازحين خلال 24 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية أغارت فجر اليوم الاثنين على الأحياء الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع، كما نشر ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو تظهر سيارات إسعاف وهي تنقل مصابين عقب غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مخيم النصيرات وسط غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة الرائد "محمود بصل" للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الأحد 4 مدارس تؤوي نازحين خلال 24 ساعة.

وأكد: إن 43 فلسطينيا على الأقل استشهدوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون في مدينة غزة ووضح إن الاحتلال يلاحق النازحين من مدرسة إلى أخرى بالقصف والقتل.

وبين إن هناك تشوها واضحا في جثامين الشهداء بسبب الذخائر المستخدمة، مؤكدا أن كثيرا من المصابين مصيرهم الاستشهاد بسبب نقص الإمكانيات الطبية.

وأمس الأحد، أفادت مصادر طبية باستشهاد 15 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي نازحين غربي خان يونس بجنوب القطاع.

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