١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ م
رمز الخبر: 85691793
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journalistکاظم شماعییان

درجات حرارة متدنية تشهدها مناطق عديدة في ايران

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ م
رمز الخبر: 85691793
درجات حرارة متدنية تشهدها مناطق عديدة في ايران

طهران/ 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – اعلن رئيس المركز الوطني للتنبؤات الجوية وادارة الازمات بمؤسسة الارصاد الجوية صادق ضيائيان انه تم تسجيل درجات حرارة بـ 10 درجات مئوية دون الصفر في 190 محطة ارصاد جوية على صعيد البلاد.

واضاف ضيائيان ان هناك 675 محطة ارصاد جوية على صعيد ايران، سجلت 480 منها، درجات حرارة دون الصفر، اذ بلغت 10 درجات دون الصفر في 190 محطة.

واوضح ان مطار اردبيل (شمالي غرب) سجل يوم الاحد درجة 27 مئوية تحت الصفر، ليكون أكثر محطات الارصاد الجوية برودة في البلاد، وبعده مدينة خلخال بـ 25 درجة دون الصفر.

واوضح ضيائيان ان من بين مراكز المحافظات، سجلت مدينة مشهد (شمالي شرق) درجة 14.6 مئوية تحت الصفر، وكانت أبرد مدينة بالبلاد، تلتها مدن زنجان (وسط) بـ 13.2 درجة تحت الصفر وهمدان (غرب) بـ 12.8 درجة تحت الصفر.

ومضى يقول ان الطقس سيشهد يوم غد الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة تبلغ ما بين 2 و 5 درجات في البلاد وتتراجع حدة البرودة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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