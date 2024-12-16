درجات حرارة متدنية تشهدها مناطق عديدة في ايران

واضاف ضيائيان ان هناك 675 محطة ارصاد جوية على صعيد ايران، سجلت 480 منها، درجات حرارة دون الصفر، اذ بلغت 10 درجات دون الصفر في 190 محطة.

واوضح ان مطار اردبيل (شمالي غرب) سجل يوم الاحد درجة 27 مئوية تحت الصفر، ليكون أكثر محطات الارصاد الجوية برودة في البلاد، وبعده مدينة خلخال بـ 25 درجة دون الصفر.

واوضح ضيائيان ان من بين مراكز المحافظات، سجلت مدينة مشهد (شمالي شرق) درجة 14.6 مئوية تحت الصفر، وكانت أبرد مدينة بالبلاد، تلتها مدن زنجان (وسط) بـ 13.2 درجة تحت الصفر وهمدان (غرب) بـ 12.8 درجة تحت الصفر.

ومضى يقول ان الطقس سيشهد يوم غد الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة تبلغ ما بين 2 و 5 درجات في البلاد وتتراجع حدة البرودة.