اميركا والمانيا شريكتان للكيان الصهيوني في الابادة الجماعية في غزة

وكتب بقائي في مدونة على منصة إكس مساء الاثنين: المقرر الخاص للأمم المتحدة بن سائول قال: "ألمانيا وأمريكا تؤمنان 99% من الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل".

وأضاف متحدث الخارجية: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، من خلال استمرارهما في إرسال الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، تساعدان وتحرضان على هذه الإبادة الجماعية، وقد أصبحتا ضالعتين وشريكتين كاملتين في الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد بقائي: في الواقع، لقد انتهكوا كافة الأعراف القانونية القائمة على مبدأ "احترام وضمان الامتثال" لقواعد الحقوق الإنسانية، فضلاً عن التزاماتهم القانونية الدولية فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وينبغي محاسبة هذه البلدان على الأفعال غير المشروعة والإجرامية التي ترتكبها.

انتهى ** 2342