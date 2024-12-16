١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٢٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85692207
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اميركا والمانيا شريكتان للكيان الصهيوني في الابادة الجماعية في غزة

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٢٩ م
رمز الخبر: 85692207
اميركا والمانيا شريكتان للكيان الصهيوني في الابادة الجماعية في غزة

طهران / 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي الى ما جاء في بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة بأن "ألمانيا والولايات المتحدة تؤمنان 99% من الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل"، وقال أن هذين البلدين شريكان في الإبادة الجماعية في غزة.

وكتب بقائي في مدونة على منصة إكس مساء الاثنين: المقرر الخاص للأمم المتحدة بن سائول قال: "ألمانيا وأمريكا تؤمنان 99% من الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل".

وأضاف متحدث الخارجية: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، من خلال استمرارهما في إرسال الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، تساعدان وتحرضان على هذه الإبادة الجماعية، وقد أصبحتا ضالعتين وشريكتين كاملتين في الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد بقائي: في الواقع، لقد انتهكوا كافة الأعراف القانونية القائمة على مبدأ "احترام وضمان الامتثال" لقواعد الحقوق الإنسانية، فضلاً عن التزاماتهم القانونية الدولية فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وينبغي محاسبة هذه البلدان على الأفعال غير المشروعة والإجرامية التي ترتكبها.

انتهى ** 2342

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