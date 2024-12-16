شركة النفط الوطنية الايرانية تنفي نبأ انخفاض صادرات البلاد من النفط الخام

ووصف حميد بورد، في برنامج تلفزيوني مساء الاثنين، الشائعات الواردة في الفضاء الالكتروني حول انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني بأنها كاذبة وغير حقيقية، وأضاف: وضع صادرات بلادنا من النفط الخام هو نفسه، كما كان من قبل.

وتابع: نحن في وضع جيد فيما يتعلق ببيع وتصدير النفط الخام.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية: لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن عملية بيع وتصدير النفط.

وشدد بورد على ان القول بانخفاضها ليس خبرا صحيحا.

وفي الأيام الأخيرة، ادعى البعض في الفضاء الإلكتروني أن صادرات ومبيعات النفط الخام الإيراني قد انخفضت.

وفي وقت سابق، قال وزير النفط محسن باك نجاد: إن خطط وزارة النفط تم تنفيذها من أجل الحفاظ على استقرار إنتاج وتصدير النفط في البلاد، ولا يوجد قلق خاص في هذا الصدد.

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