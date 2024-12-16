القوات اليمنية تهاجم هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في يافا بصاروخ "فلسطين 2" الباليستي

وتأتي هذه العملية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على المجازر المستمرة في غزة، وإسناداً لمقاومتها، وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وإذ أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تحقيق العملية أهدافها بنجاحٍ، فإنّه شدّد على أنّ القوات المسلحة "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية، وضرب كل الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، وأنّ هذه العمليات "لن تتوقف إلاّ بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأعلن العميد سريع أنّ القوات المسلحة، ومعها كل أبناء الشعب اليمني، على استعداد لمواجهة أيّ عدوانٍ إسرائيلي أميركي يستهدف اليمن، عبر مزيدٍ من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ من اليمن نحو كيان الاحتلال ، بينما سُمع دوي انفجارات في القدس المحتلة وبيت لحم.

وفي حين دوّت صفارات الإنذار في قاعة المحكمة، التي يدلي فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشهادته، دخل ملايين المستوطنين الإسرائيليين الأماكن المحصنة.

كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون".

وقبل أيام، أُصيب مبنى من عدة طبقات بمسيّرة قادمة من اليمن، في مدينة "يفنيه" شمالي أسدود، في فلسطين المحتلة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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