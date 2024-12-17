14عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

وقال مركز “معطى” في بيان صحفي، مساء الاثنين، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، استهدف مقاومون بإطلاق نار سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة “أرئيل” في سلفيت، كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في بلدتي سلوان والعيزرية بالقدس المحتلة، وبيت ريما والمغير ومخيم الجلزون برام الله، ومدينة نابلس، والرماضين بالخليل.

وتم تصدي للمستوطنين وإلقاء حجارة باتجاههم في الاغوار الشمالية شرق طوباس، والمعرجات شمال أريحا، وخرجت مظاهرات في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

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