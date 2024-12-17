١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85692272
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14عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ ص
رمز الخبر: 85692272
14عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

طهران / 17 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- وثق مركز معلومات فلسطين (معطى)، 14 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز “معطى” في بيان صحفي، مساء الاثنين، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، استهدف مقاومون بإطلاق نار سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة “أرئيل” في سلفيت، كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في بلدتي سلوان والعيزرية بالقدس المحتلة، وبيت ريما والمغير ومخيم الجلزون برام الله، ومدينة نابلس، والرماضين بالخليل.

وتم تصدي للمستوطنين وإلقاء حجارة باتجاههم في الاغوار الشمالية شرق طوباس، والمعرجات شمال أريحا، وخرجت مظاهرات في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

انتهى ** 2342

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