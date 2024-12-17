١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85692314
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حماس: استمرار العملية الأمنية لأجهزة السلطة في جنين جريمة مكتملة الأركان

١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص
رمز الخبر: 85692314
حماس: استمرار العملية الأمنية لأجهزة السلطة في جنين جريمة مكتملة الأركان

طهران/ 17 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن استمرار العملية الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، لليوم الثامن على التوالي، جريمة مكتملة الأركان وتتطلب مواصلة النفير لكسر الحصار وحماية المقاومين.

وأكدت "حماس" أمام استمرار أجهزة السلطة في العملية الأمنية وملاحقة المقاومين والاشتباك معهم في مخيم جنين لليوم الثامن على التوالي، في بيان: إن هذه العملية تعتبر جريمة وطنية مكتملة الأركان، وتتطلب مواصلة النفير الشعبي والفصائلي لكسر الحصار وحماية المقاومين.

وقالت: إن تواصل العملية الأمنية للسلطة يشير إلى أنها تصم آذانها عن كافة الأصوات الفلسطينية المطالبة بتوقفها وحماية المقاومة، التي تمثل درعا حصينا لشعبنا وأرضه ومقدساته أمام جرائم الاحتلال والمستوطنين.

ودعت حماس الحراكات والفصائل والتجمعات العشائرية والحقوقية كافة إلى الحشد بشكل كبير لصد هذه العملية الأمنية، التي لا تخدم إلا جيش الاحتلال وأحلامه الخائبة في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية.

وتُهيب الحركة باستمرار الدعم الشعبي والجماهيري المساند لمقاومينا الأحرار، وتوجيه السلاح والرصاص صوب الاحتلال، الذي تمادى كثيرا في إراقة دماء أبناء شعبنا، ووسع من حرب الإبادة الجماعية التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ، أمام العجز غير المسبوق من قبل المجتمع الدولي.

انتهی**1426

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