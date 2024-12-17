١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٣ ص
رمز الخبر: 85692333
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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مقتل جنديين صهيونيين في اشتباك مع المقاومين في رفح جنوب غزة

١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٣ ص
رمز الخبر: 85692333
مقتل جنديين صهيونيين في اشتباك مع المقاومين في رفح جنوب غزة

طهران/ 17 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت مصادر عبرية عن مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 5 بعضهم بجروح خطرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر عبرية عن مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 5 بعضهم بجروح خطرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

واعترفت وسائل إعلام صهيونية بأن حالة بعض جنوده الجرحى حرجة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام صهيونية، بإصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي جراء انهيار مبنى في مدينة رفح.

كما في وقت سابق، قتل عدد من جنود الاحتلال جراء قصف مجاهدي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعض المباني جنوب قطاع غزة.

ونقلت إلاذاعة الاسرائيلية عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن هناك أكثر من 14 ألف مبنى تم قصفه في رفح وحدها لاستهداف جنودنا.

ووقع مقتل وجرح جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، فيما زعم جيش الاحتلال أنه دمر لواء رفح.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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