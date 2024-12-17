مقتل جنديين صهيونيين في اشتباك مع المقاومين في رفح جنوب غزة

وأعلنت مصادر عبرية عن مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 5 بعضهم بجروح خطرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

واعترفت وسائل إعلام صهيونية بأن حالة بعض جنوده الجرحى حرجة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام صهيونية، بإصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي جراء انهيار مبنى في مدينة رفح.

كما في وقت سابق، قتل عدد من جنود الاحتلال جراء قصف مجاهدي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعض المباني جنوب قطاع غزة.

ونقلت إلاذاعة الاسرائيلية عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن هناك أكثر من 14 ألف مبنى تم قصفه في رفح وحدها لاستهداف جنودنا.

ووقع مقتل وجرح جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، فيما زعم جيش الاحتلال أنه دمر لواء رفح.

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