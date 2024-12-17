افتتاح المؤتمر الدولي الخامس للنفط والغاز والبتروكيماويات في بوشهر

Iوفي الحفل الافتتاحي اليوم الثلاثاء ،صرح الأمين العام للمؤتمر الدولي الخامس للنفط والغاز والبتروكيماويات في بوشهر يوسف كاظم زادة،ان هذا المؤتمر يعقد لمدة يومين برعاية 12 شركة ،منها : كافيان للبتروكيماويات ،جم، آريا ساسول، نوري، بارس، برديس، سبلان، زاغروس، مصفاة فجر جم، نارغان، نارغان آميتيس، جمعية الهندسة الكيميائية الإيرانية، شركة أرتين آزما.

وأفاد يوسف كاظم زادة، بأن باحثين من 40 جامعة محلية وأجنبية يشاركون في المؤتمر الدولي الخامس للنفط والغاز والبتروكيماويات.

واضاف، انه ولاول مرة ، يستقبل هذا المؤتمر 500 باحث وناشط في صناعات النفط والغاز في المنبع والمصب.

وصرح كاظم زادة "ان 12 شركة فاعلة في مجال صناعات النفط والغاز في محافظة بوشهر تشارك في هذا المؤتمر بهدف حل المشاكل الصناعية والتحديات القادمة التي تواجه لوحات الاستدامة في صناعات النفط والغاز، والضغط في خزانات النفط والغاز، والمحفزات والمواد الكيميائية، وتحديات إنتاج الأولفين، وتحديات إنتاج الميثانول".

واشار الامين العام للمؤتمر الدولي الخامس للنفط والغاز والبتروكيماويات الى ان هذه المؤتمر هو فرصة لاجتماع الداعمين الصناعيين والأكاديميين للتعبير عن التحديات وتقديم الحلول قدر الإمكان.

وذكر كاظم زادة "ان المؤتمر الحالي تلقى 239 مقالة كاملة من باحثين محليين وأجانب،و تم قبول 144 مقالة منها بعد تقييم لجنة التحكيم ورأي الأمين العلمي للمؤتمر".

وبيّن الأمين العام للمؤتمر الدولي الخامس للنفط والغاز والبتروكيماويات "ان أحد الأهداف طويلة المدى لهذا المؤتمر هو الارتقاء بالجامعات الحالية نحو الجيل الرابع من الجامعات التي تسعى الى حل مشاكل الصناعة الحقيقية من خلال البحث والابتكار."

ورأى كاظم زادة "ان هذا المؤتمر يعد فرصة فريدة لتبادل الأفكار بين الصناعة والجامعة، والى جانب أهميته العلمية والصناعية، فانه يمكن أن يكون بمثابة نموذج للجامعات والصناعات الأخرى في إيران وحتى على المستوى العالمي."

وختم قائلا :"يمكن لهذه التعاونات أن تحسن المستوى العلمي في صناعات النفط والغاز والمجالات الأخرى ذات الصلة وتمهيد الطريق للتقدم والتنمية."

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