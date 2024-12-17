شهداء في قصف إسرائيلي وسط مدينة غزة

و أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة أن المناطق الغربية الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعرضت أيضاً، صباح اليوم الثلاثاء، لعملية إسرائيلية وأن النازحين فيها محاصرون.

وأكد إصابة عدد من الفلسطينيين في إثر إطلاق نار مكثف من قبل دبابات إسرائيلية توغلت في المواصي التي تؤوي نازحين غربي رفح، بعدما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة التي لا تزال تشهد عمليات تجريف ونسف للمنازل بشكل متواصل.

كذلك، يتواصل القصف المدفعي المكثف شمال مخيم النصيرات وشرق بلدة خزاعة في خان يونس جنوب القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف في منطقة تل الهوا، فيما استهدفت البوارج الحربية مناطق محيط دوّار العلم وعزبة الندى ومنطقة الفردوس غرب رفح.

وفي شمال القطاع، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسشتفى كمال عدوان وأطلقت الطائرات المسيرة أكثر من 10 قنابل عليه ودفعت 3 روبوتات متفجرة في محيطه.

ويعاني المستشفى انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي في ظل نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة القصف المتكرّر والحصار المفروض على المنطقة.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع لليوم الـ438، ويواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وفي آخر حصيلة للعدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع أعداد الشهداء إلى 45,028 والمصابين إلى 106,962 تمّ تسجيلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

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