١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85692802
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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية

١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85692802
الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية

طهران/ 17 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 31 شهيد و79 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45 ألف شهيد و59 و107 آلاف و41 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

انتهی**1426

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