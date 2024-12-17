الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45 ألف شهيد و59 و107 آلاف و41 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
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طهران/ 17 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 31 شهيد و79 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45 ألف شهيد و59 و107 آلاف و41 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
انتهی**1426
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