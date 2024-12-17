١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85692858
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رئيس هيئة الحشد الشعبي : عدم الوضوح في سوريا يتطلب التحسب والاحتياط

١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٣٠ م
رمز الخبر: 85692858
رئيس هيئة الحشد الشعبي : عدم الوضوح في سوريا يتطلب التحسب والاحتياط

طهران / 17 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي "فالح الفياض"، اليوم الثلاثاء، أن عدم الوضوح في سوريا يتطلب التحسب والاستعداد والاحتياط.

وأعرب "لفياض" عن أسفه لسقوط الجيش السوري واستهداف سوريا من الكيان الإسرائيلي، متمنيا للشعب السوري الاستقرار وعدم التفرقة.

واضاف : لا نستشعر وجود تحديات مباشرة باتجاه العراق ولكننا نتحسب لكل مواجهة، مؤكدا "إننا نأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ونحن الأكثر التزاماً بالدولة والدفاع عن قيمها ودستورها".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي : لا نتدخل في شأن الشعب السوري لكن العراق وسوريا في مساحة أمنية واحدة؛ مبينا "إننا لم نرسم موقفاً نهائياً حول ما يجري في سوريا حتى الآن".

وتابع الفياض : نحن لن نسمح لشياطين الظلام العبث بأمن العراق مرة أخرى، ولا أبشر بحرب ولا أنذر من هجوم وإنما أؤكد جهوزيتنا التامة.

وأكمل رئيس هيئة الحشد الشعبي قوله : إن العمل مع الأجنبي تحت عناوين القومية والطائفية خيانة للدستور.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر / الميادين

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