الحوثي : عملياتنا مستمرة.. كلما ازداد العدوان على اليمن كانت الخيارات مفتوحة

وصرح الحوثي، على هامش تفقده اليوم وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء، أن "الغارات مدانة، والشعب اليمني سيرد عليها"؛ مشددا على، أن "الشعب واليمن لا يكترث لأي تحرك سواء كان أمريكياً أو غيره".

وتابع هذا المسؤول في حكومة التغيير والبناء اليمنية : كلما ازداد العدوان على بلادنا كانت الخيارات مفتوحة؛ مبيناً أن هناك خطة أعدتها وزارة الدفاع للمواجهة.

وعلى صعيد متصل، تفقد الحوثي صباح الثلاثاء، مجمع وزارة الدفاع اليمنية لتقييم حجم الأضرار التي لحقت به جراء الغارات الأمريكية التي طالت المجمع فجر الثلاثاء.

وعاودت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غاراتها العنيفة على صنعاء وعدة محافظات يمنية، بالتوازي مع أنباء عن وصول حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" إلى منطقة قريبة من البحر الأحمر، وفي ظل حراك دبلوماسي وعسكري مكثف لأمريكا والعملاء اليمنيين بهدف إشعال الجبهات من جديد، لإعاقة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء من تقديم المساندة لغزة؛ حسب ما افاد به موقع المسيرة الاخباري.

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