حماس : التوصل إلى اتفاق في غزة ممكن إذا توقفت "إسرائيل" عن وضع شروط جديدة

وأكدت حماس، في تصريح لها الثلاثاء، على "غن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى جادة وإيجابية"؛ منوهة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال "الإسرائيلي" إذا توقف عن وضع شروط جديدة.

واضافت الحركة : في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

وتأتي تصريحات حماس هذه، غداة وصول وفد "إسرائيلي" إلى الدوحة للقاء الوسطاء، في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات.

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المصدر / الجزيرة