١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85693257
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وزير الخارجية الايراني ونائب وزير الخارجية البيلاروسي يؤكدان على دعم الأمن الدولي

١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٠ م
رمز الخبر: 85693257
وزير الخارجية الايراني ونائب وزير الخارجية البيلاروسي يؤكدان على دعم الأمن الدولي

طهران / 17 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال لقائه مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا "لوكاشيفيتش"، على جهود البلدين للمساعدة في تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين.

ويزور "لوكاشيفيتش"، النائب الأول لوزير خارجية بيلاروسيا، طهران لإجراء مشاورات سياسية مع المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء ، أكد لوكاشيفيتش، في إشارة إلى العلاقات الودية بين إيران وبيلاروسيا، على أهمية مواصلة المشاورات الثنائية لتحسين العلاقات بين البلدين والمساعدة في حل القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه ، أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أهمية الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف للمساعدة في تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين، من خلال الدعوة إلى إجراء مشاورات سياسية بين إيران وبيلاروسيا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية حسب الضرورة.

انتهى ** 2342

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