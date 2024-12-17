عراقجي والمبعوث الاممي الخاص بالشان العراقي يؤكدان على منع اتساع نطاق الانفلات الأمني في المنطقة

وفي هذا اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء في طهران، قدم محمد الحسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون العراق و"رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، شرحا عن أهم أنشطة البعثة في العراق.

وتم خلال هذا اللقاء البحث حول الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة والتاكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمنع انتشار حالة الانفلات الأمني ​​وعدم الاستقرار فيها.

وفي إشارة إلى العلاقات الودية والوثيقة بين البلدين إيران والعراق، أكد وزير الخارجية الايراني على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة وموقعها في المساعدة على التنمية الوطنية في العراق.

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